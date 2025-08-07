5日未明、愛媛・松山市で信号無視をしてパトカーから追跡されていた白い車が、逃走中にミニバイクをはね、走り去る引き逃げの瞬間が撮影されていた。ミニバイクは車とぶつかると、火花を散らして転倒していて、衝撃の大きさがうかがえる。火花散らしミニバイク転倒…そのまま走り去るこの事故で、ミニバイクを運転していた67歳の男性が胸の骨を折る大けがをした。追跡していたパトカーはひき逃げに気がつかず、通行人からの通報で