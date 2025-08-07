三種町は金光寺川および谷内ノ沢川の水位が上がり危険となったため、警戒レベル3にあたる高齢者等避難を発令しました。対象は下岩川地区の3世帯、森岳地区の6世帯です。三種町では、山本地域拠点センターに避難所を開設しています。