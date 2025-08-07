¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½5¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯8·î6Æü¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Éüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î4²ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë54µå¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿8Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó¤ËÆüËÜÁª¼ê3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇÌÜ¤Î39¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¤Ç¼«¤é¤ò±ç¸î¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï