西アフリカのガーナで軍のヘリコプターが墜落した/(CNN)（ＣＮＮ）西アフリカのガーナで６日、軍のヘリコプターが墜落し、閣僚２人を含む乗客乗員８人が死亡した。大統領首席補佐官が発表した。死亡したのはエドワード・オマネ・ボアマ国防相とイブラヒム・ムルタラ・モハメド環境相を含む乗客５人と、乗員３人。ガーナ国軍はこれに先立ち、首都アクラから同国南部の鉱山の町オブアシに向かっていたＺ９ヘリコプターとの連絡が途絶