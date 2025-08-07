7日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比65ポイント安の2万6740ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万6758.35ポイントに対しては18.35ポイント安。 株探ニュース