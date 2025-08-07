テレ東にて毎週土曜夜10時放送中の「新美の巨人たち」。８月９日（土）の放送では、世紀の大発見だと話題になっている、京都画壇“伝説の二人”伊藤若冲と円山応挙が競演した、二曲一双、一対の金屏風にスポットをあて、秘められた真相に迫ります。 奇想の絵師・伊藤若冲、画壇の革新者・円山応挙。江戸時代に京都で活躍したふたりのスター絵師がコラボレートした、確認できる限り唯一の作品が発見されたと報じら