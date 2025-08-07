元宝塚歌劇団星組の男役で女優の汐月しゅうが5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚したことを報告した。汐月は「入籍しました」と題したブログを投稿。「私事ですが入籍致しましたので、皆様にご報告です」と発表した。お相手については明記せず、「お仕事もゲームも、今後も変わらず頑張って参りますのでよろしくお願い致します」と結んだ。汐月は2004年に90期生として宝塚歌劇団に入団。雪組宝塚大劇場公演「スサノ