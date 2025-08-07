気象台は、午前8時51分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）をつがる市に発表しました。また洪水警報をつがる市、鰺ヶ沢町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を五所川原市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・つがる市に発表 7日08:51時点津軽では、7日夕方まで土砂災害に、7日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■五所川原市□大雨警報【発表】・浸水