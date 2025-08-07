気象台は、午前8時44分に、大雨警報（土砂災害）を藤里町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・藤里町に発表 7日08:44時点秋田県では、7日夕方まで土砂災害に、7日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピーク時間7日朝□洪水警報7日昼前にかけて警戒■能代市□大雨警報