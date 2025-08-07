金沢市消防局によりますと、7日午前7時までに金沢市内の2か所で土砂崩れとがけ崩れが起きているということです。このうち、金沢市銚子町で発生した土砂崩れでは、土砂が道路に流れ出ましたが、交通に影響はないということです。また、金沢市上中町ではがけ崩れが起きているということですが、詳しい被害状況は分かっていません。いずれもけが人の情報は入っていないということです。