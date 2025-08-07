2024年（令6）11月に出演者兼プロデューサーが傷害事件で起訴され、同12月に予定していた全国公開を延期していた映画「火の華」（小島央大監督）が、10月31日から東京・ユーロスペースほか全国順次公開することが決定した。製作・配給元のアニモプロデュースが7日、発表した。「火の華」をめぐっては、24年11月26日に一部週刊誌が、出演者兼プロデューサーが同9月に都内の飲食店で暴行事件を起こし、傷害容疑で逮捕されたと報道。