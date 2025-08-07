◆米大リーグドジャース３―５カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手兼指名打者」で先発出場し、１０戦＆４８打席ぶりとなる３９号２ランを放ち、メジャー通算１０００安打を達成した。投げては、２３年９月の右肘手術などから復帰後、今季８度目の登板で最長４回で５４球を投げて、２安打