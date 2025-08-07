◆米大リーグドジャース３―５カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手、指名打者」で先発出場し、投げては４回２安打１失点、８奪三振と好投。打っても１０戦＆４８打席ぶりとなる３９号逆転２ランを放ち、メジャー通算１０００安打を達成したが、チームは逆転負けを喫した。試合後、取材