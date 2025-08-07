◇スイス1部バーゼル4―1ヤングボーイズ（2025年8月6日スイス・バーゼル）バーゼルのDF常本佳吾がホームのヤングボーイズ戦でフル出場し、加入初アシストを記録した。3―1の後半アディショナルタイムにダメ押し弾を演出。黒星発進後に2連勝したチームは暫定3位に浮上した。常本は昨季終了後に同じスイス1部のグラスホッパーから加入。開幕戦で後半35分まで出場し、その後の2試合はいずれもフル出場している。