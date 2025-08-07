７日午前７時２０分頃、北陸新幹線の新高岡駅と金沢駅間に設置された雨量計が規制値に達した。この影響で、同線は富山―金沢駅間の上下線で運転を見合わせた。さらに、午前９時頃には、黒部駅と富山駅間の雨量計も規制値に達し、運転見合わせ区間は長野―金沢駅間の上下線に拡大されたが、午後０時４５分頃、全線で運転を再開した。気象庁によると、午前１０時までの１２時間降水量が、富山県高岡市で１９１・５ミリ、金沢市で