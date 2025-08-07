俳優・原菜乃華（２１）がこのほど、都内でＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜、前８・００）の取材会を行い、母親役が貴重な経験になったと充実の思いを明かした。朝田家の三女・メイコを演じる原は柳井嵩の東京高等芸術学校の同級生・辛島健太郎（高橋文哉）と結婚。２児の母親になったが、２人姉妹の姉としての経験が役になったと明かした。「１１歳下の妹がいるので、母の記憶とかを頼りにいろいろ母に、歩き方で