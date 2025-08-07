7日午前8時47分ごろ、熊本県、大分県で最大震度3を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は大分県西部で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度3を観測したのは、熊本県の南小国町と熊本小国町、それに産山村、大分県の九重町です。 【各地の震度詳細】 ■震度3□熊本県南小国町熊本小国町産山村□大分県