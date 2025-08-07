佐々木禎子さんの生涯を描いたミュージカル「平和は翼に乗って」の一場面＝4日、福岡市広島で被爆し、白血病により12歳で亡くなった佐々木禎子さんを題材にしたミュージカル「平和は翼に乗って」が、墓のある福岡市で上演された。日米開戦の発端となった真珠湾攻撃の舞台、米ハワイの劇団の子どもや若者らが出演。広島市でも8〜10日に行われる。ミュージカルは、禎子さんが病床で折った鶴が2012年にハワイに寄贈されたことなど