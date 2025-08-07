北秋田市は摩当川の水位が上昇し氾濫のおそれがあるとして、警戒レベル4にあたる避難指示を出しました。対象は北秋田市栄摩当地区（鷹巣）の90世帯226人です。北秋田市は、北秋田市交流センター、森吉コミュニティセンター、道の駅あに、合川総合窓口センター、阿仁ふるさと文化センター、コンベンションホール四季美館に自主避難所を開設しています。