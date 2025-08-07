東山動植物園（名古屋市千種区）は６日、マヌルネコの赤ちゃん３匹の公開を始めた。園によると、マヌルネコはシベリア南部から中央アジアに生息し、体長５０〜６５センチ、体重２．５〜５．０キロ。体は灰色で、褐色や黒色のしまがある。赤ちゃんは５月２６日、母ミーニャ（４歳）と父エル（６歳）との間に生まれ、２匹にとっては初めての子ども。赤ちゃん３匹の性別が分かり次第、愛称を決める投票を行う。