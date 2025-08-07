トランプ大統領は、IT大手のアップルがアメリカ国内の生産体制の拡大に向けて1000億ドルを追加投資すると発表しました。トランプ大統領は6日、アップルがアメリカ国内でのデータセンターの建設や半導体の生産体制の拡大のため、1000億ドル、日本円で約14兆7500億円を追加投資すると発表しました。アップルは2025年2月にも、国内で生成AI（人工知能）向けサーバーの製造などを行うため、今後4年間で5000億ドル以上を投資すると発表