ＮＨＫ総合は７日、日本高野連が第１０７回全国高校野球選手権（甲子園）で、天候不良が予想されるため、７日の午前の部（横浜ＶＳ敦賀気比、高知中央ＶＳ綾羽）を中止すると発表したことを受け、高校野球中継を休止し「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）を放送した。「あさイチ」ではＭＣを務める同局の鈴木奈穂子アナウンサーが「今日のあさイチは、これまで放送した回の中から特に反響の大きかったものをアンコール放