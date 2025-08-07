いい感じに距離が縮まってきたのに、突然彼から距離を置かれてしまった経験はありませんか？実は、あなたの何気ない一言が、男性の気持ちを一気に冷めさせてしまったのかも知れません。そこで今回は、男性が引く「地雷ワード」を紹介します。他の男性の話題「元カレは〜」「会社の男性が〜」といった他の男性の話題は、どんなに無邪気なつもりでも要注意。男性は意外と繊細で、無意識に比較されていると感じてしまいます。「自分よ