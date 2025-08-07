おばたのお兄さん おばたのお兄さんが６日、京セラドーム大阪で開催されたファッションエンターテインメントイベント『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER』に出演した。「TikTokスペシャルステージ」のトップバッターとして登場した。軽快なステップを踏みながらランウェイを歩いた。トップでは、「まーきの！」と、持ちネタでもある、ドラマ「花より男子」に登場する花沢類（小栗旬）のモノマネを全力で披露