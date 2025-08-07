年末年始は生活習慣が不規則になりやすく、しかも普段よりも食べる量が増えてしまったり、運動しなくなったりするもの。「気が付けばお腹がぽっこり」という事態を招きかねません。でも、お腹の贅肉はとても落としにくいのが現実なので、簡単にできるお腹に効くエクササイズをコツコツ実践していきましょう。そこでおすすめが無理なく腹筋と体幹を強化できるヨガの簡単ポーズ【ナーヴァ・アーサナ】です。ナーヴァ・アーサ