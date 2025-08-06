「既婚者に惚れてはいけない」と頭ではわかっていても、感情が止められない…。そんな“危ない恋”にハマる女性には、実は共通点があります。その背景には、満たされない心のスキマがあるのかもしれません。自己肯定感が低く、優しくされるだけで好きになってしまう「私なんて…」と自己肯定感が低い女性ほど、他人からの承認や愛情に飢えがち。そんな時に、甘い言葉をかけてくれる既婚男性に出会うと、「彼だけは私をわかってくれ