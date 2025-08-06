「やっと付き合えたと思ったのに、またフラれた…」そんな恋愛を繰り返していませんか？実はその原因、あなた自身が“無意識にしている行動”にあるかも。そこで今回は、失恋を繰り返す女性が無意識にやってる「NG行動」を紹介します。“疑いグセ”で相手の信頼を壊す「返信が遅いのは浮気？」「SNSであの子と絡んでる…」そんな風に男性の言動を深読みしすぎて、疑念をぶつけていませんか？それが「信用されていない」と男性を遠