◇欧州チャンピオンズリーグ予選3回戦第1戦ザルツブルク0―1フェネルバフチェ（2025年8月6日オーストリア・ザルツブルク）日本選手3人が所属するザルツブルク（オーストリア）がホームでクラブ・ブリュージュ（ベルギー）との第1戦に0―1で競り負けた。シュート数で20―12と上回ったが、決定力を欠いて後半29分に決勝点を献上した。MF北野颯太は後半31分までプレー。MF川村拓夢とDFチェイス・アンリはベンチ外だった。