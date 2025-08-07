タレントで作家としても活動する紗倉まな（32）が7日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。セーラー服“解禁”ショットを公開した。「本職では卒業（※封印）させられた制服ですが、『しくじり先生』のおかげで解禁となりました」と、8日放送のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」で、セーラー服を“解禁”することを告白。そして、教室にセーラー服姿でちょこんと座っている写真をアップ。番組には、