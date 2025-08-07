気象台は、午前8時36分に、大雨警報（土砂災害）を鰺ヶ沢町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・鰺ヶ沢町に発表 7日08:36時点津軽では、7日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鰺ヶ沢町□大雨警報【発表】・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm