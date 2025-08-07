東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値171.82高値171.99安値170.62 173.70ハイブレイク 172.85抵抗2 172.33抵抗1 171.48ピボット 170.96支持1 170.11支持2 169.59ローブレイク ポンド円 終値196.83高値197.09安値196.10 198.24ハイブレイク 197.66抵抗2 197.25抵抗1 196.67ピボット 196.26支持1 195.68支持2 195.27ローブレイク