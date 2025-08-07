[8.6 天皇杯4回戦 神戸2-1(延長)東洋大 ノエスタ]“ジャイアントキリング”で今年度の天皇杯を盛り上げた東洋大だが、挑戦はベスト16で幕を閉じた。史上初となる大学勢のJ1クラブ連破は、予想以上の反響を呼んだ。遠く関西の地での試合だったが、ゴール裏にはこれまで以上の人数が集まった。それもそのはず、この日は男子サッカー部員と女子サッカー部員の交通費と宿泊費を学校が補助。一般学生にも募集をかけると、約120人の