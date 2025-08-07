昨夜からの大雨を受けて、能代市と北秋田市では、避難所を開設しています。秋田県防災ポータルサイトによりますと、7日午前8時現在で避難所を開設しているのは、能代市、北秋田市です。能代市は、大雨による土砂災害が発生するおそれがあるとして、警戒レベル4にあたる避難指示を出しています。対象は能代市二ツ井町田代の33世帯66人と二ツ井町濁川の3世帯3人です。能代市では、能代市二ツ井町仁鮒後山「杉ホールひび