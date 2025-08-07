・ＮＹダウ４４１９３．１２（＋８１．３８） 高値４４２９０．０９ 安値４４０１７．７１ ・Ｓ＆Ｐ５００６３４５．０６（＋４５．８７） ・ナスダック総合指数２１１６９．４２（＋２５２．８７） 出所：MINKABU PRESS