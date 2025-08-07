・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６４．３５ドル（－０．８１ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３４３３．４ドル（－１．３ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３７７６．６セント（＋７．９セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５０８．５０セント（＋０．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝３７９．７５セン