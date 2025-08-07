７日の東京株式市場は売り買い交錯のなかも、日経平均は４万円トビ台後半から４万１０００円にかけて強含みに推移する公算が大きい。前日の欧州株市場では様子見ムードが漂い主要国の株価が高安まちまちの展開だったが、独ＤＡＸが３日続伸し戻り足を示したほか、仏ＣＡＣ４０も小幅ながら反発するなど下値に対して頑強だった。ただ、トランプ米政権が打ち出す関税政策に対する警戒感はくすぶっており、各国市場ともに値動