「J.プレス オリジナルス（J.PRESS ORIGINALS）」が、イラストレーターのアーロン・チャン（Aaron Chang）とのコラボレーションコレクションの新作を発売する。8月8日からJ.プレス & サンズ 青山のほか、J.プレスの一部店舗で取り扱う。 【画像をもっと見る】 アーロン・チャンは、韓国を拠点に活動する気鋭イラストレーター。アイビーファッションをテーマにした作品が人気を博している。両者のコラボは、2024年秋冬コレ