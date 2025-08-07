JR西日本によりますと、北陸新幹線は大雨の影響で7日午前7時半頃から富山と金沢の間の上下線で運転を見合わせています。新高岡と金沢の間の雨量計が規制値に達したもので、運転再開には時間がかかる見通しだということです。