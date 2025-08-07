稀代の経営者、稲盛和夫さんの思想の源流はどこにあるのか。長年取材をしていたジャーナリストの井上裕さんは「鹿児島に残っていた『郷中教育』と呼ぶ独自の教育文化と、母親の影響を強く受けた子供時代だった」という――。※本稿は、井上裕『稲盛和夫と二宮尊徳稀代の経営者は「努力の天才」から何を学んだか』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社2014年、京都市伏見区の京セラ本社でインタビューに応じる