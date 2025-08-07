【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「歌手ってやばいな…」とつぶやいたラウールに木村文乃が愛のツッコミ！「あなたも歌手でしょう！」 レイニが、木村文乃とラウール（Snow Man）が共演するフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』の撮影現場を激励訪問し、ギターでの弾き語りで主題歌「Spiral feat. Yura」を生披露した。 本作は、すれ違うことすらないはずの高校教師、主人公・小川愛実（木村