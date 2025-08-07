「ドジャース３−４カージナルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。打者では１点を追う三回に一度は逆転となる３９号２ランを放つなど３打数１安打２打点。投げては４回２安打１失点、無四球８奪三振と好投した。チームは自身の降板後に逆転され敗戦。大谷は「接戦だったので。本拠地の最後を取り切れれば大きな勝ちになったかなと思うので、中盤、打席を含めてもう少し粘