ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地ドジャースタジアムでのカージナルス戦に「1番投手兼DH」で先発出場。3回裏の第2打席に今季39号アーチを放った。今季122本目の安打は、メジャー8年で通算1000本目となる記念の一打に。MLB公式は大谷の全打球方向に注目を寄せた。 ■節目の一打は今季39号アーチに ドジャース1点ビハインドの3回裏。1死二塁で打席に入った大谷は