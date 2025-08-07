本拠地カージナルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地カージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては4回2安打8奪三振1失点の快投、打者としては3回に一時逆転となる39号2ランを放つなど3打数1安打2打点だった。チームは3-5で逆転負けした。デーブ・ロバーツ監督は試合後会見で大谷を「素晴らしかった」と称賛した。初回、外野陣の2つの好守と見逃し三振で3者凡退に抑えた大谷