紀ノ国屋は、「紀ノ国屋 クリアミニミニバッグ」を8月8日から一部店舗で順次販売開始する。紀ノ国屋公式オンラインストアでは、すでに先行販売中。数量限定商品のため、在庫がなくなり次第販売終了となる。販売価格は税込770円、カラーバリエーションはレッド･イエロー･ブルー･ピンク･オレンジ･パープル･ライトグリーンの全7色を展開する。本体サイズは約タテ90×ヨコ105×マチ50mm、持ち手は50mm。素材は、塩化ビニール樹脂･ポリ