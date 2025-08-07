メ～テレ（名古屋テレビ） 動物の夜の姿を楽しめるこの時期恒例のイベントが名古屋市の東山動植物園でまもなく始まります。 「ナイトＺＯＯ＆ＧＡＲＤＥＮ」は夏限定のイベントで、6日に報道陣に事前公開されました。 ライオンやスマトラトラなどいつもと違う雰囲気に包まれた多くの動物を見ることができます。 カリフォルニアアシカが水の中で泳いだり、インドサイが水浴びをしていたりする涼しげな様子も見られま