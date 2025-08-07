気象庁は7日午前4時47分、石川県の加賀地方で線状降水帯が発生したと発表しました。金沢では明け方に67.5ミリの非常に激しい雨が降りました。石川県内で雨の降りやすい状態は8日(金)の朝までは続く見込みです。土砂災害などに厳重に警戒をしてください。7日午前3時の天気図です。東北の西、日本海に低気圧があり、中心から南西に向けて寒冷前線がのびています。前線付近では、発達した雨雲が日本海側の地域の沿岸付近に広い範囲で