劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』（公開中）で、南海MERのチーフドクター候補・牧志秀実を演じた江口洋介。かつて医療ドラマの金字塔『救命病棟24時』で主演を務めた彼が、今回演じたのは“ヒーロー然としない”異色の医師だった。ベテラン俳優が語る役との向き合い方、撮影現場での気づき、そして今だからこそ伝えたいメッセージとは。【動画】南海MERのメンバーからのメッセージ全国主要都市に続き、離