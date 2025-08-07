JR東日本によりますと、北陸新幹線は金沢駅と黒部宇奈月温泉駅との間で降った大雨の影響で、午前10時現在、金沢駅−長野駅の上下線で運転を見合わせています。そのため、▼長野駅−東京駅間、▼金沢駅−敦賀駅間で折り返し運転を行っているということです。運転再開は正午ごろを見込んでいるということですが、状況により前後する場合があるとしています。