気象台は、午前8時17分に、洪水警報を長野市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を茅野市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長野県・長野市に発表 7日08:17時点中部では、7日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。北部では、7日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□洪水警報【発表】7日昼前にかけて警戒■茅野市□大雨警報【発表】・浸水7日昼前にかけて警