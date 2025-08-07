6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発した。IT大手アップルが、アメリカ国内への1000億ドルの追加投資を発表するとアメリカメディアが報じたことで、アップルの株価が上昇した。結局ダウ平均は、前日と比べて81ドル38セント高い4万4193ドル12セントで取引を終えた。また、ハイテク株主体のナスダック総合指数も反発し、252.87ポイント高い2万1169.42だった。